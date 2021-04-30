Турция одобрила использование вакцины «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» одобрена для экстренного применения в Турции. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что применение вакцины в Турции позволит спасти множество жизней и не допустить дальнейшее распространение коронавируса.

Туроператоры завершили вывоз российских туристов из Турции и Танзании

Ранее минздрав Турции зафиксировал более 40 тысяч заражений COVID-19 в стране.

Ранее президент республики Реджер Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров заявил, что полный локдаун вводится на территории Турции с 29 апреля по 17 мая.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ТурцияКоронавирусВакцина
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