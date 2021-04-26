Власти Турции вводят полный локдаун с 29 апреля до 17 мая
Полный локдаун вводится на территории Турции с 29 апреля по 17 мая. Об этом заявил президент республики Реджер Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.
«С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты», — цитирует турецкого лидера ТАСС.
Также в Турции будет ограничено междугороднее транспортное сообщение, и все поездки будут осуществляться по обязательному разрешению. Кроме того, власти вводят требование о 50-процентной загруженности общественного транспорта.
Турция стала одним из мировых лидеров по заболеваемости коронавирусом: с начала пандемии в стране выявили более 4,6 млн случаев заражения. Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня, напоминает Ura.ru.
Между тем, вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала российских туроператоров не продавать туры в Турцию на период после 1 июня из-за сложной эпидобстановки, сообщает «Свободная пресса».
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