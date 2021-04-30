Туроператоры завершили вывоз российских туристов из Турции и Танзании

Туроператоры завершили вывоз организованных групп туристов из Турции и Танзании. Об этом сообщила Росавиация со ссылкой на данные Ростуризма.

Авиасообщение России с этими странами ограничено с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Туроператоры просят освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи двух тестов на COVID-19

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила туроператоров до решения властей не продавать туры на период после 1 июня в Турцию и Танзанию, передает RT. Она заявила, что это очень важно, так как речь идёт о финансовых ресурсах граждан.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияРоссийские Туристы
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