Туроператоры завершили вывоз российских туристов из Турции и Танзании

Туроператоры завершили вывоз организованных групп туристов из Турции и Танзании. Об этом сообщила Росавиация со ссылкой на данные Ростуризма.

Авиасообщение России с этими странами ограничено с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.