Цены на лекарства для желудка стали дороже на 25%
В России медицинские препараты от болезней желудка за год стали дороже на 25%, сообщают «Известия».
Эксперт связали повышение цен на отечественные лекарства с тем, что на рынке фармакологии появились зарубежные аналоги с более высокой стоимостью. На втором месте по росту цен — лекарства от болезней дыхательной системы, которые подорожали на 10%. Далее следуют препараты для повышения иммунитета (9%), препараты для почек и мочеполовой системы (7%). На столько же подорожали противовоспалительные с обезболивающими.
Цены на лекарства в России выросли на 10% за год, а дешевых препаратов осталось всего 2%, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru