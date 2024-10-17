Цены на лекарства для желудка стали дороже на 25%

В России медицинские препараты от болезней желудка за год стали дороже на 25%, сообщают «Известия».

Эксперт связали повышение цен на отечественные лекарства с тем, что на рынке фармакологии появились зарубежные аналоги с более высокой стоимостью. На втором месте по росту цен — лекарства от болезней дыхательной системы, которые подорожали на 10%. Далее следуют препараты для повышения иммунитета (9%), препараты для почек и мочеполовой системы (7%). На столько же подорожали противовоспалительные с обезболивающими.

Цены на лекарства в России выросли на 10% за год, а дешевых препаратов осталось всего 2%, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.

