Центр хронических болезней построят в медкластере Сколково

Многофункциональный центр хронических болезней появится на территории Международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове. Инвестиционное соглашение о реализации проекта подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Строительство планируется завершить в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Это семиэтажное здание общей площадью 14 тыс. кв. метров. 16,5 тыс. пациентов ежегодно смогут получать здесь помощь по таким направлениям, как паллиативная помощь, гериатрия, сестринский уход, психотерапия и медицинская реабилитация», – уточнил Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, в этом Центре пациенты с хроническими заболеваниями также смогут пройти реабилитацию, адаптацию и социализацию, заняться профилактикой осложнений и неблагоприятных последствий хронических заболеваний. Там будут применяться инновационные методики лечения возраст-ассоциированных заболеваний, специализированные технологии и международные медицинские протоколы.

Соинвестором проекта выступит «Гросолим Лимитед» (инвестор Hadassah в Москве - официального филиала израильского госпиталя). Фонд ММК обеспечит проектирование и строительство объекта до уровня отделки shell&core. Затем здание передадут «Гросолим Лимитед» на условиях аренды на 20 лет с возможностью продления. Инвестор проведет чистовую отделку помещений, предоставит медицинское и немедицинское оборудование, а также профинансирует образовательную и научную деятельность.