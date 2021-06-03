Центр хронических болезней построят в медкластере Сколково

Многофункциональный центр хронических болезней появится на территории Международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове. Инвестиционное соглашение о реализации проекта подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Строительство планируется завершить в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Это семиэтажное здание общей площадью 14 тыс. кв. метров. 16,5 тыс. пациентов ежегодно смогут получать здесь помощь по таким направлениям, как паллиативная помощь, гериатрия, сестринский уход, психотерапия и медицинская реабилитация», – уточнил Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, в этом Центре пациенты с хроническими заболеваниями также смогут пройти реабилитацию, адаптацию и социализацию, заняться профилактикой осложнений и неблагоприятных последствий хронических заболеваний. Там будут применяться инновационные методики лечения возраст-ассоциированных заболеваний, специализированные технологии и международные медицинские протоколы.

Соинвестором проекта выступит «Гросолим Лимитед» (инвестор Hadassah в Москве - официального филиала израильского госпиталя). Фонд ММК обеспечит проектирование и строительство объекта до уровня отделки shell&core. Затем здание передадут «Гросолим Лимитед» на условиях аренды на 20 лет с возможностью продления. Инвестор проведет чистовую отделку помещений, предоставит медицинское и немедицинское оборудование, а также профинансирует образовательную и научную деятельность.

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По словам генерального директора Фонда ММК Ильдара Хайруллина, центр станет третьим зданием израильской клиники, таким образом Hadassah в Москве будет оказывать широкий спектр услуг, охватывая все ключевые направления.

«В паллиативе и гериатрии мультидисциплинарные команды врачей, медсестер, социальных работников работают вместе, чтобы предоставить тяжелым больным и пациентам старших возрастных групп медицинскую, эмоциональную и техническую поддержку. Мы уверены, что «Хадасса», известная во всем мире своей пациентоориентированностью и медицинским сервисом, сможет создать здесь современный технологичный центр, способный оказывать медицинскую помощь высокого уровня», – подчеркнул Ильдар Хайруллин.

Акционер «Hadassah Москва» Евгений Туголуков в свою очередь добавил, что важная задача – создать на территории медкластера правильную среду для комфорта пациентов.

«Для этого в центре хронических болезней будет создана максимально адаптивная и функциональная обстановка, максимально приближенная к повседневной. Пристальное внимание будет уделено и высокому качеству оказания помощи и ухода – чтобы привнести в московское здравоохранение лучшие израильские практики, весь будущий медперсонал будет проходить обучение в соответствии с израильскими требованиями и стандартами. Центр хронических заболеваний дополнит диагностический и терапевтический корпуса Hadassah, в результате появится многофункциональный госпиталь, предоставляющий медицинскую помощь полного цикла», – подчеркнул Евгений Туголуков.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МоскваСколковоМедицина
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