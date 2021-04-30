Дворкович: в Сколково успешно испытали системы считывания людей
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России продлили майские праздники
Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках. Россияне не будут работать с 1 по 10 мая.
Аркадий Дворкович: «Я думаю, что это решение президента, поможет многим прийти в себя после сложной весны связанной с пандемией и ограничениями. Надеюсь, что многие получат от этого удовольствие, поскольку это прекрасная возможность побыть со своими семьями», – поделился своим мнением с НСН Аркадий Дворкович.
В России ужесточат наказание за пьяное вождение
Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение до июня. Согласно закону, который рассматривают в приоритетном порядке, максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а также лишение свободы не на два года, а на три.
Аркадий Дворкович: «Мне кажется, что режим уже ужесточился, потому что пьяных за рулем стало меньше. Однако, ситуация все еще остается сложной и инициатива ужесточить наказание - это сигнал для водителей-нарушителей, чтобы они думали о жизнях тех, кто находится на улицах наших городов», – предположил он в эфире НСН.
В московском аэропорту появится новая система контроля при посадке в самолет
В Шереметьево протестируют новую систему контроля при посадке в самолёт. Путешественников временно будут пускать на борт «по лицу», используя данные из Единой биометрической системы. Пассажиры смогут проходить контроль по новой системе исключительно по своему желанию.
Аркадий Дворкович: «Точность таких систем очень высока. В Сколково мы успешно испытываем несколько таких систем, которые могут одновременно определять личность человека и выдавать дополнительную информацию. Так что я поддерживаю инициативу Шереметьево, потому что с помощью этой системы можно будет быстрее проходить на самолет, а если кто-то попытается проникнуть незаконно, то он не сможет это сделать, потому что его лицо все равно будет определено», – сказал он в интервью НСН.
Российский шахматист выиграл турнир претендентов
Ян Непомнящий выиграл, растянувшийся из-за пандемии на целый год, турнир претендентов по шахматам FIDE в Екатеринбурге. Теперь россиянин сразится с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.
Аркадий Дворкович: «Нас ждет потрясающий турнир. Россия снова пытается вернуть себе мировую шахматную корону. Ян Непомнящий «голоден» до титула и до чемпионства, и постарается дать норвежцу настоящий бой. Уверен, что российские болельщики будут поддерживать и болеть за Яна, а Международная шахматная федерация сделает все возможное, чтобы шахматисты показали свои лучшие качества», – подытожил в беседе с НСН Аркадий Дворкович.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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