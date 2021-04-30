Дворкович: в Сколково успешно испытали системы считывания людей

Аркадий Дворкович: «Точность таких систем очень высока. В Сколково мы успешно испытываем несколько таких систем, которые могут одновременно определять личность человека и выдавать дополнительную информацию. Так что я поддерживаю инициативу Шереметьево, потому что с помощью этой системы можно будет быстрее проходить на самолет, а если кто-то попытается проникнуть незаконно, то он не сможет это сделать, потому что его лицо все равно будет определено», – сказал он в интервью НСН.

