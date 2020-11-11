Центр Гамалеи создаст препарат с антителами к коронавирусу

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи планирует через год зарегистрировать препарат с моноклональными антителами к COVID-19. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба.

Как сообщает «Интерфакс», Гинцбург отметил, что российский Минздрав несколько недель назад выделил центру средства на разработку моноклональных антител. Учёный подчеркнул, что специалисты центра могут «блестяще создавать эти антитела».

Глава НИЦЭМ Гамалеи рассказал, что препарат на основе антител будет готов через 3-4 месяца. На клинические испытания потребуется около 8 месяцев. Гинцбург надеется, что новая разработка будет зарегистрирована «в течение года с небольшим».

По словам учёного, специалисты центра уже создавали подобный препарат для лечения вируса Эболы.

Кроме того, Гинцбург подчеркнул, что небольшое количество препарата на основе антител «будет существовать и до клинических испытаний».

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» полностью выкуплена российскими властями и недоступна в розницу или в продаже другими способами.

