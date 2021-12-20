Центр Чумакова планирует испытание трёхкратного введения «Ковивака»

Центр имени Чумакова РАН направил запрос в Минздрав на проведение клинических испытаний трёхкратного введения вакцины против коронавируса «КовиВак». Об этом рассказал директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24».

Белоруссия одобрила использование вакцины «КовиВак»

Ишмухаметов отметил, что это «разумное и вынужденное» решение. По его словам, таким же путём пошли и западные коллеги. Также директор центра им. Чумакова подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить и принять «КовиВак» в течение шести месяцев.

Ранее Ишмухаметов сообщил «Интерфакс», что вакцину «КовиВак» не будут модифицировать под «омикрон». По мнению директора центра, вакцина априори должна содержать комплекс антигенов, которые входят в состав вируса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры