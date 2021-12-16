Белоруссия одобрила использование вакцины «КовиВак»

Белоруссия одобрила ввоз и использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак», соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения республики.

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«Министерством здравоохранения Республики Беларусь в соответствии со статьёй 27 закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. №161-З «Об обращении лекарственных средств» выдано разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» против COVID-19», — отмечается в заявлении ведомства.

Российская вакцина 6 декабря уже поступила на аптечный склад, 13-15 декабря более 300 тысяч доз препарата были направлены во все регионы страны, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КовиВакВакцинаБелоруссияКоронавирус
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