Белоруссия одобрила использование вакцины «КовиВак»
Белоруссия одобрила ввоз и использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак», соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения республики.
«Министерством здравоохранения Республики Беларусь в соответствии со статьёй 27 закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. №161-З «Об обращении лекарственных средств» выдано разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» против COVID-19», — отмечается в заявлении ведомства.
Российская вакцина 6 декабря уже поступила на аптечный склад, 13-15 декабря более 300 тысяч доз препарата были направлены во все регионы страны, пишет RT.
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