Стоматология будущего: Как предотвратить осложнения после имплантации

Осложнения после имплантации можно предсказать и предотвратить, если действовать на опережение, заявил НСН Михаил Агами.

Стоматолог‑ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами рассказал в пресс-центре НСН, как современные протоколы и персонализированные решения помогают избежать осложнений после имплантации — и почему профилактика сегодня важнее лечения

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«Основная проблема при имплантации — периимплантит, который возникает в ближайшие 5–10 лет. Это самая распространённая проблема. Превентивный подход позволяет заранее пресечь развитие патологических процессов на уровне предрасположенности. В стоматологии есть определённые алгоритмы и протоколы, направленные на профилактику осложнений. Когда мы фиксируем изменения в бактериальной флоре, мы заранее понимаем, какие лекарства или методы ухода целесообразно применить. Ключевую роль в интерпретации результатов играют хирург и гигиенист. Для детей можно сформировать генетический паспорт, который обеспечит полное сопровождение здоровья на протяжении всей жизни. Такой подход выводит персонализацию медицинской помощи на новый уровень», — сказал собеседник НСН.

Ранее Михаил Агами отметил в пресс-центре НСН, что в передовых странах мира успешно реализуются государственные программы по предупреждению различных заболеваний, включая генетически обусловленные состояния.

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