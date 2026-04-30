«Ломают дрова»: Трунов раскрыл, что половина рынка косметологии находится в тени
Игорь Трунов заявил НСН, что сегодня в РФ нет системы отслеживания препаратов и последствий от них, а куча клиник работает с липовыми лицензиями.
Сегодня около 55% различных косметологических препаратов находятся «в тени», а многие клиники работают без официальной лицензии, отсюда и изуродованные лица. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
«Сегодня по инъекционной косметологии у нас 20% «серого рынка», по остальным препаратам – 55%, то есть половина рынка «в тени», там люди без образования, хотя это требует лицензирования. Но половина рынка сидит в тени и «ломает дрова». Получаются вот эти косые лица, аллергические реакции. На этом фоне уже «дорого-богато» не получается, а выходит так, что на тебе написано, что ты сделал операцию. Выглядеть естественнее сегодня круче и дороже – это значит хорошее питание, хороший сон и спортзал», - рассказал он.
Также Трунов раскрыл, какое количество незарегистрированных препаратов сегодня присутствует на косметологическом рынке.
«Незарегистрированных ботулотоксинов на рынке – 13% при 9% легальных. По филлерам 69% незарегистрированных, по Росздравнадзору. То есть присутствует большое количество препаратов, которые можно купить через маркетплейсы с непонятным качеством. Реестра легальных клиник нет - проверить нельзя, кто хороший, кто плохой. Вам в клинике могут показать лицензию, но вы не знаете, то ли ее сами нарисовали, то ли она легальная. Должно быть так: есть лицензия у предприятия - можешь купить препарат, нет лицензии - нельзя. Должна быть система отслеживания и реестр последствий после использования препарата», - подытожил он.
Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил в пресс-центре НСН, что при увеличении груди с имплантатами пациентов всегда предупреждают о том, что рано или поздно возникнут осложнения и их придется удалять.
