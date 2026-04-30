Сегодня около 55% различных косметологических препаратов находятся «в тени», а многие клиники работают без официальной лицензии, отсюда и изуродованные лица. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

«Сегодня по инъекционной косметологии у нас 20% «серого рынка», по остальным препаратам – 55%, то есть половина рынка «в тени», там люди без образования, хотя это требует лицензирования. Но половина рынка сидит в тени и «ломает дрова». Получаются вот эти косые лица, аллергические реакции. На этом фоне уже «дорого-богато» не получается, а выходит так, что на тебе написано, что ты сделал операцию. Выглядеть естественнее сегодня круче и дороже – это значит хорошее питание, хороший сон и спортзал», - рассказал он.

Также Трунов раскрыл, какое количество незарегистрированных препаратов сегодня присутствует на косметологическом рынке.