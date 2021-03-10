Трунов рассказал, как сделать фастфуд полезным

Председатель Московского Красного Креста Игорь Трунов в беседе с НСН объяснил, как решить проблему пагубного влияния фастфуда на организм.

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН отметил, что пагубное влияние фастфуда на организм оказывают его качество и технология производства, а не реклама. Так он прокомментировал предложение ограничить рекламу фастфуда в России.

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«Быстрая еда – важный элемент экономического развития, так как значительно экономит силы и время, ускоряет трудовые процессы, и отказаться сегодня от этого элемента вряд ли возможно. Понятие «фастфуд» очень широкое, и вреден не сам продукт быстрого приготовления, а применение красителей, усилителей, жиров, использование низкосортных продуктов, т.е. вопросы качества и технологий, а не рекламы. Но существует вполне решаемая проблема, как сделать фастфуд здоровым и полезным», – подчеркнул он.

Сейчас рестораны быстрого питания имеют право использовать все рекламные инструменты для продвижения своей продукции.

Также Трунов в интервью НСН заявил, что коррупция в России начинается с учителей.

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ТЕГИ:ЗдоровьеИгорь ТруновФастфуд
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