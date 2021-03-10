Трунов рассказал, как сделать фастфуд полезным

«Быстрая еда – важный элемент экономического развития, так как значительно экономит силы и время, ускоряет трудовые процессы, и отказаться сегодня от этого элемента вряд ли возможно. Понятие «фастфуд» очень широкое, и вреден не сам продукт быстрого приготовления, а применение красителей, усилителей, жиров, использование низкосортных продуктов, т.е. вопросы качества и технологий, а не рекламы. Но существует вполне решаемая проблема, как сделать фастфуд здоровым и полезным», – подчеркнул он.

Сейчас рестораны быстрого питания имеют право использовать все рекламные инструменты для продвижения своей продукции.

Также Трунов в интервью НСН заявил, что коррупция в России начинается с учителей.

