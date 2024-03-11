Инфекционист Малышев спрогнозировал эволюцию COVID-19
Коронавирусная инфекция продолжит эволюционировать, считает врач-инфекционист Николай Малышев. Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости.
«Идет время, и чем больше мы знаем, тем больше видим, что даже при легком, при легчайшем течении болезни, потом могут быть различные осложнения», — отметил эксперт.
Малышев напомнил, что за время пандемии было зафиксировано много последствий COVID-19, в том числе поражение нервной, костно-мышечной, сердечной систем, желудочно-кишечного тракта. По словам инфекциониста, заболевание уже эволюционировало к более легкому течению и стало распространяться проще.
Как отметил эксперт, эволюция коронавируса продолжается, в будущем COVID-19 станет «таким же, как обычные респираторные заболевания».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что серьезного риска коронавируса для жизни и «базового состояния здоровья» людей на сегодняшний день нет, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru