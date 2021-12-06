Троих вернувшихся из ЮАР россиян перевезли в Талдом
Троих граждан России, которые прибыли из ЮАР, перевезли из Сергиева Посада в обсерватор, расположенный в Талдоме, сообщает телеканал «360» со ссылкой на одну из пациенток, жительницу Ярославля.
Пациентов перевели из-за того, что у них обнаружили симптомы ОРВИ. «Меня и еще двоих людей, у которых тоже температура», — рассказала женщина.
5 декабря Роспотребнадзор обнародовал данные о том, что у девяти российских пассажиров, прилетевших из ЮАР выявлен коронавирус.
Данных о штамме COVID-19 у россиян, прилетевших в Россию из ЮАР, пока нет
Отмечается, что одной из заболевших стала беременная женщина с ребенком.
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