Минздрав: Нет данных о штамме коронавируса у прилетевших из ЮАР россиян
5 декабря 202118:24
Данных о штамме COVID-19 у россиян, прилетевших в Россию из ЮАР, пока нет. Ведется расшифровка данных. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Пока нет, идет расшифровка», - цитирует министра РИА Новости.
Ранее в воскресенье Роспотребнадзор обнародовал данные о том, что у девяти российских пассажиров, прилетевших из ЮАР выявлен коронавирус.
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5 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru