Минздрав: Нет данных о штамме коронавируса у прилетевших из ЮАР россиян

Данных о штамме COVID-19 у россиян, прилетевших в Россию из ЮАР, пока нет. Ведется расшифровка данных. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Пока нет, идет расшифровка», - цитирует министра РИА Новости.

Ранее в воскресенье Роспотребнадзор обнародовал данные о том, что у девяти российских пассажиров, прилетевших из ЮАР выявлен коронавирус.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ЮАРКоронавирусМинздрав
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