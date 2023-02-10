Тренер перечислил способы сохранить результат после похудения

Тренер Тайлер Рид перечислил способы удержать вес на желаемом уровне после похудения. Об этом сообщил портал Eat This, Not That.

Названы главные ошибки худеющих

По словам тренера, снижение веса напрямую зависит от качество сна, поскольку недостаточный отдых стимулирует чувство голода.

Чтобы улучшить общее самочувствие, специалист рекомендует в течение 15 минут выполнять упражнения на растяжку. Они также окажут положительное влияние на состояние мышц. Рид предлагает выполнять растяжку мышц бедер, подколенных сухожилий и ягодиц на протяжении 60-90 секунд. Кроме того, расслаблению способствует «поза ребенка»: нужно сесть на колени, положить корпус на пол и вытянуть руки вперед.

Также тренер советует за два-три часа до сна приглушить свет, выключить любые гаджеты и сделать два-три подхода упражнений на дыхание животом, лежа на спине. Для этого необходимо глубоко вдохнуть через нос, расширяя грудь, диафрагму и живот, а выдыхать следует в среднем темпе, позволяя груди и животу естественным образом опуститься, когда воздух уйдет из легких.

Ранее диетолог Мэнди Энрайт заявила, что для успешного похудения нужно увеличить физическую активность, делать силовые упражнения и следить за своим питанием. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДиетаСпортЗдоровье
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