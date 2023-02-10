Тренер перечислил способы сохранить результат после похудения

По словам тренера, снижение веса напрямую зависит от качество сна, поскольку недостаточный отдых стимулирует чувство голода.

Чтобы улучшить общее самочувствие, специалист рекомендует в течение 15 минут выполнять упражнения на растяжку. Они также окажут положительное влияние на состояние мышц. Рид предлагает выполнять растяжку мышц бедер, подколенных сухожилий и ягодиц на протяжении 60-90 секунд. Кроме того, расслаблению способствует «поза ребенка»: нужно сесть на колени, положить корпус на пол и вытянуть руки вперед.

Также тренер советует за два-три часа до сна приглушить свет, выключить любые гаджеты и сделать два-три подхода упражнений на дыхание животом, лежа на спине. Для этого необходимо глубоко вдохнуть через нос, расширяя грудь, диафрагму и живот, а выдыхать следует в среднем темпе, позволяя груди и животу естественным образом опуститься, когда воздух уйдет из легких.

Ранее диетолог Мэнди Энрайт заявила, что для успешного похудения нужно увеличить физическую активность, делать силовые упражнения и следить за своим питанием. Об этом сообщило агентство НСН.

