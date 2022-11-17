Диетолог назвала простые правила для похудения
Для того, чтобы похудеть, нужно увеличить физическую активность, делать силовые упражнения и следить за своим питанием. Об этом рассказала диетолог Мэнди Энрайт в своем материале для Eat This, Not That!
По словам специалиста, одной получасовой или часовой тренировки в сутки недостаточно. Энрайт советует как можно больше двигаться, в перерывах между работой заниматься гимнастикой, а также выбирать более продолжительные пешие маршруты. Также диетолог порекомендовала включать в тренировки силовые упражнения, например, планку, приседания и отжимания, способствующие росту мышечной массы и улучшению метаболизма.
Также Энрайт отметила важность приготовления еды дома. По ее мнению, это помогает сократить потребление калорий благодаря тому, что можно контролировать составляющие блюда и величину порций. Новичкам в готовке она предложила начать с отварных гарниров и салатов. Также специалист посоветовала не пропускать завтрак и не делать слишком продолжительных перерывов между едой, отметив, что лучше есть часто и помалу, чем редко, но помногу. Кроме того, Энрайт подчеркнула важность употребления большого количества воды, не заменяя ее чаем, кофе и алкоголем. Не стоит забывать и о полезных, низкокалорийных и богатых клетчаткой овощах, отметила специалист.
Ранее врач-диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала об опасных последствиях позднего ужина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Диетолог назвала простые правила для похудения
- Порошенко признался пранкерам в истинной цели Минских соглашений
- Пасечник исключил эвакуацию жителей из ЛНР
- Путин исключил из СПЧ Сванидзе и Каляпина
- Эрдоган: Турция ведет переговоры с Россией о строительстве АЭС в Синопе
- Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ концентрируют технику в направлении республики
- «Нафтогаз» сообщил о подрыве объектов газодобывающей инфраструктуры
- Рестораны «Вкусно — и точка» откроются в Белоруссии 22 ноября
- Пасечник заявил, что под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР
- Трутнев: весь Дальний Восток России может стать территорией опережающего развития
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru