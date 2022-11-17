Диетолог назвала простые правила для похудения

По словам специалиста, одной получасовой или часовой тренировки в сутки недостаточно. Энрайт советует как можно больше двигаться, в перерывах между работой заниматься гимнастикой, а также выбирать более продолжительные пешие маршруты. Также диетолог порекомендовала включать в тренировки силовые упражнения, например, планку, приседания и отжимания, способствующие росту мышечной массы и улучшению метаболизма.

Также Энрайт отметила важность приготовления еды дома. По ее мнению, это помогает сократить потребление калорий благодаря тому, что можно контролировать составляющие блюда и величину порций. Новичкам в готовке она предложила начать с отварных гарниров и салатов. Также специалист посоветовала не пропускать завтрак и не делать слишком продолжительных перерывов между едой, отметив, что лучше есть часто и помалу, чем редко, но помногу. Кроме того, Энрайт подчеркнула важность употребления большого количества воды, не заменяя ее чаем, кофе и алкоголем. Не стоит забывать и о полезных, низкокалорийных и богатых клетчаткой овощах, отметила специалист.

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