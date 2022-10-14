Названы главные ошибки худеющих

Они замедляют избавление от лишних килограммов, вместо того чтобы ускорять этот процесс. Самые распространенные ошибки худеющих – резкое уменьшение калорийности пищи, отказ от фруктов и овощей, а также ограничение в рационе зерновых продуктов.

Отмечается, что если организм получает слишком мало калорий, то замедляется обмен веществ, а организма переходит в режим консервации.

Названы продукты, которые стоит применять, чтобы быстрее достичь поставленных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

