«Шиповник и цикорий». Целитель рассказала, что давали больным в Коммунарке
Отрицать прививки от коронавируса или медицину традиций - большая глупость, поскольку вместе они могут работать замечательно, заявила на пресс-конференции в НСН Алена Полынь.
Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, где лечение основано на медицине традиций, Алена Полынь рассказала на пресс-конференции в НСН, можно ли при лечении коронавируса объединять официальную медицину с народными традициями.
«Прививка создает искусственный иммунитет к конкретному заболеванию. Что касается медицины традиций, если мы говорим о травах и различных ингредиентах, в том числе животного происхождения, необходимых для исцеления человека, надо понимать, что это касается не конкретного заболевания, а в целом. Насколько это сработает и как восстановится организм человека, никто не знает, поэтому отрицать прививку или медицину традиций было бы большой глупостью», - отметила она.
По словам целительницы, медицина классическая вместе с медициной традиций отлично сочетаются.
«Если человек сделал прививку, а потом восстанавливается определенными препаратами для восстановления иммунитета, это будет в плюс, точно не в минус. Врач подбирает человеку определенные препараты. Кстати, надо сказать, что в Коммунарке нам давали пить сухой шиповник. А что это? Это медицина традиций. А также давали с утра пить цикорий вместо кофе. Для меня это было удивительно», - поделилась она.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что среди почти 400 пациентов с COVID-19 в реанимации нет ни одного вакцинированного.
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