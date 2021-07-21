«Шиповник и цикорий». Целитель рассказала, что давали больным в Коммунарке

Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель здравницы, где лечение основано на медицине традиций, Алена Полынь рассказала на пресс-конференции в НСН, можно ли при лечении коронавируса объединять официальную медицину с народными традициями.

«Прививка создает искусственный иммунитет к конкретному заболеванию. Что касается медицины традиций, если мы говорим о травах и различных ингредиентах, в том числе животного происхождения, необходимых для исцеления человека, надо понимать, что это касается не конкретного заболевания, а в целом. Насколько это сработает и как восстановится организм человека, никто не знает, поэтому отрицать прививку или медицину традиций было бы большой глупостью», - отметила она.

По словам целительницы, медицина классическая вместе с медициной традиций отлично сочетаются.

«Если человек сделал прививку, а потом восстанавливается определенными препаратами для восстановления иммунитета, это будет в плюс, точно не в минус. Врач подбирает человеку определенные препараты. Кстати, надо сказать, что в Коммунарке нам давали пить сухой шиповник. А что это? Это медицина традиций. А также давали с утра пить цикорий вместо кофе. Для меня это было удивительно», - поделилась она.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что среди почти 400 пациентов с COVID-19 в реанимации нет ни одного вакцинированного.

