Работы по выращиванию животных-доноров для людей в России не ведутся почти 20 лет, в отличие от некоторых других стран, вряд ли получится создать до 2030 года генетически модифицированных свиней. Об этом НСН заявил врач-трансплантолог Михаил Каабак.

К 2030 году ученые планируют создать в России генетически модифицированных свиней-доноров с «идеальными» органами для трансплантации человеку. Их будут выращивать в стерильных условиях под строгим контролем, заявил в интервью ТАСС руководитель проекта, эмбриолог, генеральный директор компании "М-Геномика" в Новосибирске Эдуард Чуйко. Каабак усомнился, что поставленной учеными цели удастся достичь за четыре года.

«Есть сомнения, что к 2030 году получится вырастить таких свиней, потому что эти работы в России были приостановлены в 2008 году, после смерти их инициатора — академика Валерия Шумакова, потеряно почти 20 лет. Вместе с тем у наших партнеров в США, Европе, Китае и Японии эти работы продолжались, однако первые эксперименты по трансплантации генномодифицированных органов от свиней людям произошли только два года назад. Поэтому преодолеть наше отставание за оставшиеся четыре года вряд ли получится. Но двигаться в этом направлении, безусловно, нужно, потому что это перспективная тема, хотя и сложно сказать, сколько потребуется времени на то, чтобы врачи смогли успешно пересаживать сложные генномодифицированные органы, такие, как сердце», — сказал Каабак.