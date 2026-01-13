Трансплантолог усомнился в появлении свиней-доноров в России к 2030 году
Сегодня Россия отстала от ряда стран в вопросе выращивания животных-доноров для людей, однако решать эту проблему необходимо срочно, сказал НСН Михаил Каабак.
Работы по выращиванию животных-доноров для людей в России не ведутся почти 20 лет, в отличие от некоторых других стран, вряд ли получится создать до 2030 года генетически модифицированных свиней. Об этом НСН заявил врач-трансплантолог Михаил Каабак.
К 2030 году ученые планируют создать в России генетически модифицированных свиней-доноров с «идеальными» органами для трансплантации человеку. Их будут выращивать в стерильных условиях под строгим контролем, заявил в интервью ТАСС руководитель проекта, эмбриолог, генеральный директор компании "М-Геномика" в Новосибирске Эдуард Чуйко. Каабак усомнился, что поставленной учеными цели удастся достичь за четыре года.
«Есть сомнения, что к 2030 году получится вырастить таких свиней, потому что эти работы в России были приостановлены в 2008 году, после смерти их инициатора — академика Валерия Шумакова, потеряно почти 20 лет. Вместе с тем у наших партнеров в США, Европе, Китае и Японии эти работы продолжались, однако первые эксперименты по трансплантации генномодифицированных органов от свиней людям произошли только два года назад. Поэтому преодолеть наше отставание за оставшиеся четыре года вряд ли получится. Но двигаться в этом направлении, безусловно, нужно, потому что это перспективная тема, хотя и сложно сказать, сколько потребуется времени на то, чтобы врачи смогли успешно пересаживать сложные генномодифицированные органы, такие, как сердце», — сказал Каабак.
Сегодня, по словам собеседника НСН, пересадка генномодифицированных органов носит единичный и экспериментальный характер, нельзя сказать, что они приживаются в 100% случаев.
«На 100% они не приживаются. Такие пересадки — это единичные случаи, которые носят экспериментальный характер. Стоимость этих технологий пока запредельно высока, а разрыв между потребностью в трансплантации и количеством доступных донорских органов настолько высок, что это оказывает давление на научное сообщество. Он исчисляется десятикратной величиной. Количество людей, ожидающих трансплантацию, будет со временем увеличиваться, потому что количество болезней, которые мы учимся лечить с помощью трансплантации органов, растет с каждым годом, чего нельзя сказать о количестве доступных для трансплантации донорских органов. Повторюсь, тему надо развивать, несмотря на ее трудоемкость и наукоемкость, иначе наше отставание будет усугубляться. Выращивание таких животных — наиболее разумный шаг, потому что свиньи быстро растут, по размерам и анатомии их органы похожи на человеческие органы, а генетические модификации свиньям делать легко», — добавил врач-трансплантолог.
В заключение Каабак указал на то, что культурные разногласия в этом вопросе помогают урегулировать верховные представители религиозных конфессий.
«Культурные препятствия к использованию свиных органов в некоторых конфессиях снимаются верховными иерархами соответствующих церквей, когда это нужно для спасения жизней. Так, иудеи, магометане прекрасно пользуются свиными клапанами, протезами из свиного перикарда и так далее», — подытожил он.
Ожидается, что в первый год удастся получить порядка 200 донорских почек, а хирургические вмешательства планируется включить в программу ОМС. По мнению ученых, в будущем разработка будет адаптирована для сердца, поджелудочной железы и печени.
Ранее Каабак заявил, что качество и продолжительность жизни людей с одной почкой ничем не отличается от качества жизни людей с двумя.
