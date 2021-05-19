Трансплантолог Каабак объявил об увольнении

Спасший сотни детей трансплантолог Михаил Каабак рассказал, что уволился из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он сообщил, что его уход связан с условиями работы в больнице. По его словам, в этом учреждении невозможно безопасно заниматься трансплантацией из-за того, что внутренние распоряжения, акты и приказы администрации учреждения противоречат друг другу. В медцентре не хватает необходимых лекарств.

Каабак сообщил, что пациентов, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве, распределят по другим клиникам.

Врач 1 июня уйдет во внеочередной отпуск с последующим увольнением.

Трансплантолог Каабак: Спасаем детей даже в условиях коронавируса

Михаил Каабак - единственный в России трансплантолог, проводящий пересадку почек детям с небольшим весом.

По данным радиостанции, родители тяжелобольных детей, которым требуется пересадка почки, обращались в Минздрав с требованием отправить в отставку руководство центра. Они утверждают, что из-за действий администрации погибли четыре ребенка.

Осенью 2019 года скончалась одна из пациенток Михаила Каабака. Произошло это после того, как его с коллегой уволили за использование не одобренного Минздравом препарата алемтузумаб. Обоих врачей восстановили после скандала с этой историей.

В апреле прошлого года Михаил Каабак в беседе с НСН рассказал, как проходит работа его отделения в условиях коронавируса. Тогда он рассказал, что часть операций пришлось отменить.

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