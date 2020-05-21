Трансплантолог Каабак: Спасаем детей даже в условиях коронавируса
Глава отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак рассказал НСН, как на его работе сказывается пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
По оперативным данным с сайта стопкоронавирус.рф на сегодняшний день в России выявлено 317 554 заболевших коронавирусом, а выздоровело - 92 681, при этом, за последние сутки из них – 7 289. Всего умерло 3 099 человек. Специфика COVID-19 такова, что его тяжело переносят пожилые люди и с хроническими заболеваниями. Кроме того, его тяжело переносят дети, в анамнезе которых присутствуют сложные заболевания различного генеза.
Глава отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в эфире НСН рассказал о работе своего отделения, которое ещё в первой половине апреля было переведено, потому что корпус, где оно находилось, переоборудовали под лечение инфицированных коронавирусом.
«У нас сократилось количество коек вдвое, но благодаря определённым усилиям и задействованию партнёров из Московской области мы можем поддерживать прежний ритм госпитализации. Мы продолжаем помогать детям в прежнем объёме, даже при текущих условиях. Пандемия нам сейчас диктует, что нужно уменьшить количество поездок детей из регионов в Москву и обратно. И постараться делать трансплантации только в том случае, когда это жизненно необходимо. Именно этого мы и достигаем, формируя буфер в Московской области, где мы размещаем детей с мамами, где они смогут получать диализ, где у них смогут брать образцы крови и прочих биологических жидкостей для исследования, чтобы затем привозить их к нам в лабораторию в Центр здоровья детей. Благодаря этим мероприятиям мы можем снизить число перемещений детей, что крайне важно в условиях пандемии», - сообщил Михаил Каабак.
Ранее Михаил Каабак в беседе с НСН рассказал, как переоборудование части НЦЗД под лечение коронавируса, влияет на процесс работы его команды.
«У нас проходит перепланировка и это, безусловно, мешает процессу, но это вынужденные меры и здесь ничего не поделать. Экстренные операции мы продолжаем делать, а вот плановые временно приостановили до завершения ситуации с коронавирусом», - сказал он.
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