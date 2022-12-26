Ракова: В Москве живут более 750 человек старше 100 лет

По ее словам, самому старшему москвичу 107 лет. Всего в городе живут три миллиона пенсионеров. При этом становится все больше людей, возраст которых превышает 80 лет.

Еще 10 центров социального проекта «Московское долголетие» открылись в российской столице одновременно в один день. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

