Ракова: В Москве живут более 750 человек старше 100 лет

В Москве живут более 750 человек старше 100 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

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По ее словам, самому старшему москвичу 107 лет. Всего в городе живут три миллиона пенсионеров. При этом становится все больше людей, возраст которых превышает 80 лет.

Еще 10 центров социального проекта «Московское долголетие» открылись в российской столице одновременно в один день. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Денис Гришкин
ТЕГИ:ПенсионерыМосква
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