СМИ: старейший человек в мире скончался в возрасте 118 лет
Старейший человек в мире, французская монахиня Люсиль Рандон, умерла в возрасте 118 лет, сообщает France-Presse.
«Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение», — заявил представитель дома престарелых Сент-Катрин-Лабур в Тулоне Дэвид Тавелла, где жила Рандон.
Отмечается, что Рандон скончалась во сне. Она незадолго до своего 117-летия вылечилась от COVID-19.
Ранее в 135 лет умерла самая старая жительница Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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