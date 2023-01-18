СМИ: старейший человек в мире скончался в возрасте 118 лет

«Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение», — заявил представитель дома престарелых Сент-Катрин-Лабур в Тулоне Дэвид Тавелла, где жила Рандон.

Отмечается, что Рандон скончалась во сне. Она незадолго до своего 117-летия вылечилась от COVID-19.

Ранее в 135 лет умерла самая старая жительница Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

