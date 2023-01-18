СМИ: старейший человек в мире скончался в возрасте 118 лет

Старейший человек в мире, французская монахиня Люсиль Рандон, умерла в возрасте 118 лет, сообщает France-Presse.

Умерла старейшая итальянка

«Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение», — заявил представитель дома престарелых Сент-Катрин-Лабур в Тулоне Дэвид Тавелла, где жила Рандон.

Отмечается, что Рандон скончалась во сне. Она незадолго до своего 117-летия вылечилась от COVID-19.

Ранее в 135 лет умерла самая старая жительница Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДолгожительФранция
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