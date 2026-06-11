Терапевт назвала россиянам первые признаки теплового удара

При возникновении подобных состояний специалист рекомендовала незамедлительно прекратить любую физическую активность. Врач подчеркнула необходимость сразу уйти в прохладное помещение, выпить воды и максимально охладить тело.

Особую опасность представляют спутанность сознания, проблемы с речью и отсутствие потоотделения в условиях сильной жары. Терапевт предупредила, что сочетание этих факторов с температурой тела выше 39 градусов указывает на тепловой удар и требует экстренного вмешательства медиков.

Между тем переедание в жару может привести к сонливости и дискомфорту в области желудка, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на врачей.

