Россиян предупредили об опасности переедания в жару
Переедание в жару может привести к сонливости и дискомфорту в области желудка. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова.
Она пояснила, в жаркую погоду обильные приёмы пищи становятся дополнительным стрессом для пищеварительной системы. Организм такую нагрузку переносит тяжелее обычного.
Кроме того, в жару вырастает риск потери жидкости. Для переваривания пищи организму требуется вода, поэтому переедание может стать причиной обезвоживания.
Эксперт также напомнила о пищевом термогенезе. Это выработка тепла во время переваривания пищи. И чем больше порция, тем сильнее возрастает теплообразование внутри организма.
«В результате ухудшается самочувствие, появляется слабость, ощущение перегрева, а в некоторых случаях повышается риск развития теплового удара», — заключила Мельникова.
Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева предупредила, что слишком большая порция черешни может привести к летальному исходу для пациентов с больными почками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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