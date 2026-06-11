Россиян предупредили об опасности переедания в жару

Она пояснила, в жаркую погоду обильные приёмы пищи становятся дополнительным стрессом для пищеварительной системы. Организм такую нагрузку переносит тяжелее обычного.

Кроме того, в жару вырастает риск потери жидкости. Для переваривания пищи организму требуется вода, поэтому переедание может стать причиной обезвоживания.

Эксперт также напомнила о пищевом термогенезе. Это выработка тепла во время переваривания пищи. И чем больше порция, тем сильнее возрастает теплообразование внутри организма.

«В результате ухудшается самочувствие, появляется слабость, ощущение перегрева, а в некоторых случаях повышается риск развития теплового удара», — заключила Мельникова.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева предупредила, что слишком большая порция черешни может привести к летальному исходу для пациентов с больными почками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

