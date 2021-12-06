Терапевт назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую помощь

Срочная медицинская помощь необходима пациентам с коронавирусом при резких изменениях в состоянии, которые отклоняются от общего сценария. Об этом заявил врач-терапевт Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.

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По словам специалиста, течение COVID-19 «куполообразно»: в большинстве случаев симптомы поднимаются на самую вершину и постепенно идут вниз. При таком развитии болезни организм способен справляться с ней, отмечает Газета.ру.

«Если на этом пути попадаются провалы или подскоки, то есть очень сильные отклонения в течении инфекции, то потребуется дополнительная медицинская помощь», — рассказал Водовозов.

Определить, что пациенту нужно вызвать скорую помощь, можно по «симптомам красного флага». Один из основных опасных признаков — нарастающая одышка. При нехватке воздуха больному может потребоваться медицинское вмешательство, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Скорая ПомощьВрачиКоронавирус
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