Терапевт назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую помощь
Срочная медицинская помощь необходима пациентам с коронавирусом при резких изменениях в состоянии, которые отклоняются от общего сценария. Об этом заявил врач-терапевт Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.
По словам специалиста, течение COVID-19 «куполообразно»: в большинстве случаев симптомы поднимаются на самую вершину и постепенно идут вниз. При таком развитии болезни организм способен справляться с ней, отмечает Газета.ру.
«Если на этом пути попадаются провалы или подскоки, то есть очень сильные отклонения в течении инфекции, то потребуется дополнительная медицинская помощь», — рассказал Водовозов.
Определить, что пациенту нужно вызвать скорую помощь, можно по «симптомам красного флага». Один из основных опасных признаков — нарастающая одышка. При нехватке воздуха больному может потребоваться медицинское вмешательство, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 602 / сут.
Умерли
281 тыс.+1 206 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+30 593 / сут.
- В валдайской колонии при пожаре погиб заключенный
- Терапевт назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую помощь
- В Петербурге ударили рекордные морозы
- Опрос: более трети российских врачей выступают против закона о QR-кодах
- ВОЗ: при «омикроне» коронавирус протекает легче
- Китайский сухогруз сел на мель на Сахалине
- На Украине заявили о «войне» России и США в Донбассе
- СМИ: В российскую армию поступили первые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
- Моргенштерн стал главным артистом года по версии «Яндекс.Музыки»
- Опрос: 25% россиян безразлична длительность новогодних каникул
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru