Чтобы безопасно для организма пережить сильную жару, нужно соблюсти ряд нехитрых правил: разница температур в помещении с кондиционером и на улице не должна превышать пять градусов, окна и двери необходимо плотно закрыть, также важно ограничить активность и пить больше воды комнатной температуры. Об этом НСН заявил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Жара до +32 градусов ожидается в Москве с 7 по 10 июня. Об этом сообщили в МЧС России. Кондрахин рассказал, как спастись от жары и при этом не заработать проблемы со здоровьем.