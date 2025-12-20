Первый полет «Байкала» с российским двигателем ожидается в ближайшее время

Первый полет легкомоторного самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 планируется в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России.

Отмечается, что АО «УЗГА» изготовило опытные образцы многоцелевого воздушного судна ЛМС-901 и двигателя ВК-800. Кроме того, прошли испытания двигателя в составе летающей лаборатории Як-40.

«В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800», — указали в Минпромторге.

Ранее генеральный директор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин заявил, что самолет «Байкал» должен пройти сертификацию к концу 2026 года.

