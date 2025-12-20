СМИ: Universal Studios построит тематический парк в Саудовской Аравии
Подразделение кинокомпании Universal Studios планирует построить тематический парк в Саудовской Аравии. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Структура начала разработку концепции парка. В финансировании проекта может поучаствовать организация, поддерживаемая правительством страны.
СМИ отмечает, что строительство тематических парков на Ближнем Востоке осложняется погодными условиями. Однако у таких проектов нет большого количества конкурентов, и они быстро приносят прибыль.
Universal Studios уже открыла тематические парки в США, Сингапуре, Китае и Японии. Они посвящены культовым фильмам и мультфильмам студии.
Ранее в Румынии запланировали строительство Дракулаленда - крупного тематического развлекательного комплекса, посвященного графу Дракуле, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первый полет «Байкала» с российским двигателем ожидается в ближайшее время
- США отказали в визе главе избиркома Гондураса
- Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым пройдет не ранее 15 февраля
- Число отравившихся пенсионеров в частном пансионате в Подмосковье увеличилось до 35
- Китай в ноябре нарастил поставки СПГ из России
- Volvo подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в РФ
- СМИ: Universal Studios построит тематический парк в Саудовской Аравии
- Минпромторг: Российским перевозчикам поставили более 50 вертолетов
- В Индии восемь слонов погибли при столкновении с поездом
- СМИ: США отменили запрет на применение противопехотных мин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru