СМИ: Universal Studios построит тематический парк в Саудовской Аравии

Подразделение кинокомпании Universal Studios планирует построить тематический парк в Саудовской Аравии. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Структура начала разработку концепции парка. В финансировании проекта может поучаствовать организация, поддерживаемая правительством страны.

СМИ отмечает, что строительство тематических парков на Ближнем Востоке осложняется погодными условиями. Однако у таких проектов нет большого количества конкурентов, и они быстро приносят прибыль.

Universal Studios уже открыла тематические парки в США, Сингапуре, Китае и Японии. Они посвящены культовым фильмам и мультфильмам студии.

Ранее в Румынии запланировали строительство Дракулаленда - крупного тематического развлекательного комплекса, посвященного графу Дракуле, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

