Volvo подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в РФ
Шведский концерн Volvo подал заявку на регистрацию трех товарных знаков в России. Об этом пишет ТАСС.
Компания захотела зарегистрировать два бренда Volvo и знак Volvo Penta. Заявки были поданы в Роспатент 17 декабря из Швеции.
Товарные знаки, под которыми Volvo выпускает автомобили, подаются по трем классам международной классификации товаров и услуг. В них входят грузовые и пассажирские авто, фургоны и автобусы, станки, двигатели, услуги по ремонту и техническому обслуживанию.
Концерн Volvo приостановил свою деятельность в РФ в феврале 2022 года.
Ранее компания Puma, производитель спортивной одежды и обуви, зарегистрировала два товарных знака в России.
