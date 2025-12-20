Volvo подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в РФ

Шведский концерн Volvo подал заявку на регистрацию трех товарных знаков в России. Об этом пишет ТАСС.

Компания захотела зарегистрировать два бренда Volvo и знак Volvo Penta. Заявки были поданы в Роспатент 17 декабря из Швеции.

Товарные знаки, под которыми Volvo выпускает автомобили, подаются по трем классам международной классификации товаров и услуг. В них входят грузовые и пассажирские авто, фургоны и автобусы, станки, двигатели, услуги по ремонту и техническому обслуживанию.

Концерн Volvo приостановил свою деятельность в РФ в феврале 2022 года.

Ранее компания Puma, производитель спортивной одежды и обуви, зарегистрировала два товарных знака в России.

