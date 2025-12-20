Китай в ноябре нарастил поставки СПГ из России

Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в ноябре увеличились в 1,75 раза в годовом выражении и на 24% - в месячном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

Объемы стали максимальными с ноября 2024 года и составили 739,1 млн долларов.По данным агентства, по итогам 11 месяцев года суммарный стоимостной объем импорта СПГ из России Китаем сократился на 6%, до 4,17 млрд долларов.

При этом поставки российского газа по трубе в ноябре достигли максимума с августа - 785,7 млн долларов. Общий объем такого импорта за январь-ноябрь составил 8,6 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 17,5%.

Между тем посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что в январе- октябре 2025 года в России зарегистрировали более 3300 новых китайских предприятий.

