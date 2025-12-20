Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым пройдет не ранее 15 февраля

Запуск космического корабля Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым к Международной космической станции (МКС) планируется не ранее 15 февраля следующего года. Об этом рассказали в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Четыре члена экипажа из трех... агентств направятся к МКС в составе миссии Crew-12 не ранее 15 февраля», - отмечается в сообщении.

Помимо российского космонавта, участниками миссии станут американцы Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт из Европейского космического агентства Софи Адено.

В августе стало известно, что к МКС пристыковался Crew Dragon с россиянином Олегом Платоновым, американцами Зеной Кардман и Майклом Финком, японцем Кимия Юи.

