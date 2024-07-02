Моченые ягоды и рассол: Врач-диетолог рассказала, как питаться во время жары
После затяжных ливней Москва и Центральная Россия столкнулись с аномальной жарой. Синоптики прогнозируют новые рекорды — теперь температурные. Первая рабочая неделя июля в Москве и средней полосе России выдалась очень жаркой, температура воздуха поднимается до 35 градусов. Как правильно питаться в жару, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы не навредить здоровью, об этом рассказала в интервью НСН рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
«Жара приводит к обезвоживанию организма, сгущению крови из-за дегидратации и тепловым ударам. В это время важно пить много воды из расчета 30 мл на 1 кг веса у женщин и 35 мл у мужчин. Также подойдут легкие и освежающие фрукты: арбуз, дыня, апельсины, ягоды, они богаты водой и витаминами. При чем полезно из них делать безалкогольный крюшон с минеральной водой, мятой и льдом. Полезны свежие овощи: огурцы, помидоры, свежая зелень, которые помогут утолить жажду и обеспечить организм важными питательными веществами. Зеленый чай отлично утоляет жажду, насыщает организм антиоксидантами и дает заряд энергии. Легкие блюда: салаты, холодные супы - такие как Гаспачо, подойдут для легкого перекуса», - отметила она.
Диетолог уточнила, что среди русских традиционных напитков есть те, которые помогают в борьбе с жарой.
«Из наших народных методов - это квас, в составе которого содержатся витамины группы В, минералы: калий, магний и другие питательные вещества. Рассол - это еще один традиционный русский продукт, который может быть особенно полезен в жаркую погоду. Рассол - это вода, в которой растворены соль и другие ингредиенты, такие как специи, травы или овощи. Он обладает рядом полезных свойств, которые могут помочь организму справиться с жарой. Употребление 50 гр рассола перед едой может помочь улучшить аппетит и пищеварение, особенно если жара вызывает аппетитные расстройства. Еще блюдо национальной кухни - моченые лесные ягоды. Они низкокалорийные, содержат клетчатку, которая способствует улучшению пищеварения и насыщению, витамины, антиоксиданты и ветрогонные вещества, которые за счет потоотделения нормализуют терморегуляцию», - рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.
Так же врач добавила, что в жару важно отказаться от жирных продуктов, так как они могут ухудшить самочувствие и вызвать дискомфорт.
«Жареная и жирная пища может перегружать желудок и вызывать ощущение тяжести. Острые приправы и специи могут усилить ощущение жары и повысить температуру тела. Алкоголь и спиртные напитки могут привести к обезвоживанию организма и ухудшить переносимость жары. Кофеин и слишком сладкие напитки также могут вызвать обезвоживание и негативно сказаться на вашем самочувствии. Быстрые углеводы - сладости и печенье, могут вызвать перепады сахара в крови и способствовать сгущению крови» - рассказала НСН врач Мухина.
Ранее россиянам назвали самые полезные продукты для сердца. Правильный рацион для поддержания здоровья должен содержать овощи, орехи, жирную рыбу и фрукты, рассказала врач-кардиолог, специалист «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден назвал опасным решение суда по иммунитету Трампа
- В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы
- СМИ: Приставы списали у вратаря Сафонова 250 тысяч рублей долга
- Российские банки в мае выдали кредитов наличными на 618 млрд рублей
- Посольство РФ направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа советских надгробий
- Министерству обороны России передали ледокол «Евпатий Коловрат»
- Россиянам посоветовали обновить бытовую технику для экономии электроэнергии
- Причиной взрыва баллона в московском автобусе могла стать жара
- В России 96% компаний оказались не защищены от хакерских атак
- Более 40% демократов высказались за замену Байдена на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru