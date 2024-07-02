Моченые ягоды и рассол: Врач-диетолог рассказала, как питаться во время жары

Диетолог уточнила, что среди русских традиционных напитков есть те, которые помогают в борьбе с жарой.

«Из наших народных методов - это квас, в составе которого содержатся витамины группы В, минералы: калий, магний и другие питательные вещества. Рассол - это еще один традиционный русский продукт, который может быть особенно полезен в жаркую погоду. Рассол - это вода, в которой растворены соль и другие ингредиенты, такие как специи, травы или овощи. Он обладает рядом полезных свойств, которые могут помочь организму справиться с жарой. Употребление 50 гр рассола перед едой может помочь улучшить аппетит и пищеварение, особенно если жара вызывает аппетитные расстройства. Еще блюдо национальной кухни - моченые лесные ягоды. Они низкокалорийные, содержат клетчатку, которая способствует улучшению пищеварения и насыщению, витамины, антиоксиданты и ветрогонные вещества, которые за счет потоотделения нормализуют терморегуляцию», - рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Так же врач добавила, что в жару важно отказаться от жирных продуктов, так как они могут ухудшить самочувствие и вызвать дискомфорт.

«Жареная и жирная пища может перегружать желудок и вызывать ощущение тяжести. Острые приправы и специи могут усилить ощущение жары и повысить температуру тела. Алкоголь и спиртные напитки могут привести к обезвоживанию организма и ухудшить переносимость жары. Кофеин и слишком сладкие напитки также могут вызвать обезвоживание и негативно сказаться на вашем самочувствии. Быстрые углеводы - сладости и печенье, могут вызвать перепады сахара в крови и способствовать сгущению крови» - рассказала НСН врач Мухина.



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