Минпромторг: Российским перевозчикам поставили более 50 вертолетов

Более 50 вертолетов поставили перевозчикам в России в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

«Реализация комплексной программы развития авиационной отрасли… предусматривающей поставки вертолетной техники на внутренний рынок, обеспечит поэтапное обновление вертолетного парка», - отметили в министерстве.

По данным Минпромторга, мощности разработчика и производителя техники «Вертолеты России» увеличиваются, ведется перевооружение производства. Это позволяет поставлять новые машины, которые обладают всеми преимуществами выпущенных ранее Ми-8, но имеют новые двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование, другие системы. Эксплуатация вертолетов становится более безопасной, надежной и комфортной.

Ранее стало известно, что в ближайшие пять лет в РФ могут вывести из эксплуатации около 300 устаревших вертолетов Ми-8, технический ресурс которых близок к пределу.

