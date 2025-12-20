Минпромторг: Российским перевозчикам поставили более 50 вертолетов
Более 50 вертолетов поставили перевозчикам в России в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.
«Реализация комплексной программы развития авиационной отрасли… предусматривающей поставки вертолетной техники на внутренний рынок, обеспечит поэтапное обновление вертолетного парка», - отметили в министерстве.
По данным Минпромторга, мощности разработчика и производителя техники «Вертолеты России» увеличиваются, ведется перевооружение производства. Это позволяет поставлять новые машины, которые обладают всеми преимуществами выпущенных ранее Ми-8, но имеют новые двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование, другие системы. Эксплуатация вертолетов становится более безопасной, надежной и комфортной.
Ранее стало известно, что в ближайшие пять лет в РФ могут вывести из эксплуатации около 300 устаревших вертолетов Ми-8, технический ресурс которых близок к пределу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг: Российским перевозчикам поставили более 50 вертолетов
- В Индии восемь слонов погибли при столкновении с поездом
- СМИ: США отменили запрет на применение противопехотных мин
- Над Россией сбили 27 украинских беспилотников
- Трамп назвал себя невротиком и ценителем красоты
- Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском
- В РАНХиГС назвали «рождаемость» государственным словом 2025 года
- Трамп допустил новый шатдаун в США в конце января
- В Находке грузовик врезался в теплотрассу, оставив без тепла семь тысяч человек
- Судебные эксперты оценили реальную стоимость квартиры Долиной в 138 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru