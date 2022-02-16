Теледоктор Малышева призвала россиян перестать трогать лицо

В эфире программы «Жить здорово!» соведущий Малышевой врач-невролог Дмитрий Шубин рассказал, что в среднем человек дотрагивается до своего лица 40 раз за час, рискуя передать вирусные, кишечные и глазные инфекции.

«Здесь у нас чужая слюна, сопли и так далее. Мы беремся за ручки, а потом берем себя за нос — раз, и получили ОРВИ», — подчеркнул Шубин.

В свою очередь, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман отметил, что после посещения туалета на руках может остаться патоген, провоцирующий инфекции желудочно-кишечного тракта. Медик объяснил, что, трогая лицо, человек может коснуться губ, и тогда инфекция попадет в организм.

При этом врач-педиатр Андрей Продеус рассказал, что прикосновения к глазам чревато заражением конъюнктивитом или ОРЗ.

«Хватит себя трогать за лицо. Трогайте себя за другие места», — заключила Малышева.

Ранее Елена Малышева рассказала, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития рака почки, пишет Газета.ру. Медик назвала напиток «прекрасным», отметив, что он снижает артериальное давление и продлевает жизнь в целом.

