Марочко: ВС России закрепились в Кондрашовке под Харьковом
1 апреля 202508:39
Российские военные закрепились в селе Кондрашовка в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По его словам, силы РФ выбивают противника с северных окраин населенного пункта.
«Также идут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку», - отметил Марочко.
Кроме того, в Колесниковке армия России нанесла огневое поражение ВСУ и вернула ранее утраченную позицию.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили село Красное Первое в Харьковской области, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru