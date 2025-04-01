Марочко: ВС России закрепились в Кондрашовке под Харьковом

Российские военные закрепились в селе Кондрашовка в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, силы РФ выбивают противника с северных окраин населенного пункта.

«Также идут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку», - отметил Марочко.

Кроме того, в Колесниковке армия России нанесла огневое поражение ВСУ и вернула ранее утраченную позицию.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили село Красное Первое в Харьковской области, напоминает 360.ru.

