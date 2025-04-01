При атаке ВСУ на автобус в Горловке пострадали 13 человек

ВСУ нанесли удар беспилотником по автобусу в центре Горловки (ДНР), сообщил мэр города Иван Приходько.

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Автобус рано утром вез людей на работу по площади Победы. В результате украинской атаки пострадали 13 мирных жителей.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за минувшую ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: мэр Горловки Иван Приходько
ТЕГИ:ПострадавшиеДНРОбстрелУкраинаВСУ

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