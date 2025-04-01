Над Брянской областью перехватили три украинских беспилотника

Три дрона ВСУ ликвидировали в Брянской области, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что БПЛА сбили дежурные средства ПВО.

Ранее российские военные уничтожили 66 дронов ВСУ над Брянской, Калужской и Курской областями, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБрянская ОбластьБеспилотникиМинобороны

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