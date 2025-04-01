Над Брянской областью перехватили три украинских беспилотника
1 апреля 202507:50
Три дрона ВСУ ликвидировали в Брянской области, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что БПЛА сбили дежурные средства ПВО.
Ранее российские военные уничтожили 66 дронов ВСУ над Брянской, Калужской и Курской областями, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru