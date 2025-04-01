На смартфонах с Android нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram
Модифицированный вирус обнаружили в некоторых смартфонах на базе операционной системы Android, вредоносная программа дает злоумышленникам почти неограниченные возможности контроля над устройством. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Специалисты предупредили о новой версии троянской программы Triada, которую распространяют в прошивках новых смартфонов-подделок под популярные модели телефонов. Вирус попадает в каждый процесс на устройстве и может похищать у пользователей криптовалюту, аккаунты в мессенджерах и соцсетях, в том числе Telegram и TikTok, следить за действиями в браузерах, блокировать сетевые соединения. Кроме того, программа способна самостоятельно отправлять сообщения и подменять номера при звонках.
Как отметили эксперты, поддельные зараженные гаджеты предположительно распространяют через неавторизованные онлайн-магазины, при этом там могут даже не подозревать о наличии вируса. От новой версии Triada уже пострадали свыше 2,6 тысячи пользователей.
Специалисты посоветовали покупать устройства только у авторизованных продавцов и использовать защитные решения для гаджетов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что мошенники начали похищать деньги со счетов граждан, используя вирус с функцией удаленного доступа к телефону, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru