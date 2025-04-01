В Красногорске загорелось здание кафе и автосервиса
1 апреля 202507:59
Пожар произошел в здании кафе и автосервиса в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, площадь возгорания составила 910 квадратных метров.
«Открытое горение ликвидировано. Предварительно, без пострадавших», — указано в сообщении.
Ранее в Москве в районе Соколиная Гора загорелся автомобиль, далее огонь перекинулся на две стоящие рядом машины и дерево, пишет 360.ru. Обошлось без пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru