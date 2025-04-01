В Красногорске загорелось здание кафе и автосервиса

Пожар произошел в здании кафе и автосервиса в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, площадь возгорания составила 910 квадратных метров.

«Открытое горение ликвидировано. Предварительно, без пострадавших», — указано в сообщении.

Ранее в Москве в районе Соколиная Гора загорелся автомобиль, далее огонь перекинулся на две стоящие рядом машины и дерево, пишет 360.ru. Обошлось без пострадавших.

