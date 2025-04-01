Песня на башкирском языке попала в мировой чарт Shazam
Трек группы Ay Yola из Уфы попала в мировой чарт Shazam.
Песня на башкирском языке посвящена героине эпоса «Урал-батыр» Хумай.
Так, трек под названием «Homay» занял седьмую строчку, обойдя на два пункта Abracadabra Леди Гаги.
За последние четыре дня марта число слушателей Ay Yola на «Яндекс Музыке» выросло с 200 тысяч до 986 тысяч. У «МТС Музыки» Homay расположилась на втором месте. Интерес отмечают и эксперты «VK Музыки».
Ранее продюсер сибирской фолк-группы Otyken Андрей Медонос (Чернецов) заявил НСН, что голливудские звезды хотят сотрудничать с российским коллективом, поскольку не берут в расчет политику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru