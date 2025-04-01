На Гаити бандиты захватили город и освободили сотни заключенных

Сотни заключенных оказались на свободе после нападения на тюрьму на Гаити, сообщает Radio RFM 104.9.

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Бандиты захватили расположенный в центре страны город Миребале. Члены банды Viv Ansanm вошли в город с оружием, сожгли полицейский участок и убили нескольких граждан.

Местные правозащитники сообщили, что бандиты предупреждали о намерении захватить город, но власти не оказали им сопротивления и ничего не предприняли, сообщило местное издание Rezo Nodwes. В свою очередь пресс-служба национальной полиции Гаити объявила о развертывании специализированных подразделений в Миребале, которые будут выслеживать преступников.

В декабре прошлого года на Гаити бандитская группировка убила более 100 человек, обвиненных в колдовстве, напоминает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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