СМИ: Экс-руководителя Bloomberg и его семью нашли мертвыми в их доме в США

Тела бывшего менеджера Bloomberg Ричарда Самарела и его семьи обнаружили в их доме в городе Грир в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что погибших нашли в минувшую пятницу.

«Власти идентифицировали жертв как 54-летнего Ричарда Самарела; Лину Марию Самарел, 45 лет; и их дочь Саманту», — указано в материале.

Еще двое детей пары в момент ЧП были в школе.

Полиция не назвала официальную причину смерти семьи, однако подчеркнула отсутствие «угрозы для общественности».

Самарел работал в Bloomberg LP менеджером по акциям, его супруга была медсестрой, а ранее работала в министерстве по делам ветеранов США.

Ранее в подмосковном Красногорске обнаружили тело экс-чиновницы Федеральной антимонопольной службы. Погибшая руководила отделом антимонопольного контроля в сфере промышленности, напоминает 360.ru.

