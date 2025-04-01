СМИ: Экс-руководителя Bloomberg и его семью нашли мертвыми в их доме в США
Тела бывшего менеджера Bloomberg Ричарда Самарела и его семьи обнаружили в их доме в городе Грир в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает New York Post.
Отмечается, что погибших нашли в минувшую пятницу.
«Власти идентифицировали жертв как 54-летнего Ричарда Самарела; Лину Марию Самарел, 45 лет; и их дочь Саманту», — указано в материале.
Еще двое детей пары в момент ЧП были в школе.
Полиция не назвала официальную причину смерти семьи, однако подчеркнула отсутствие «угрозы для общественности».
Самарел работал в Bloomberg LP менеджером по акциям, его супруга была медсестрой, а ранее работала в министерстве по делам ветеранов США.
Ранее в подмосковном Красногорске обнаружили тело экс-чиновницы Федеральной антимонопольной службы. Погибшая руководила отделом антимонопольного контроля в сфере промышленности, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru