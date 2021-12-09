Елена Малышева назвала условие для «оптимального оргазма»

По словам врача, ученые из Китая обнаружили связь между женским оргазмом и ношением каблуков. Специалисты обследовали 1260 женщин, выяснив, что при ношении каблуков тренируются мышцы тазового дна.

«Сокращение мышц тазового дна всегда сопровождает оргазм. Чем мышцы сильнее, тем сильнее оргазм», — пояснил соведущий Малышевой доктор Дмитрий Шубин.

В свою очередь, их коллега Герман Гандельман отметил, что при ношении обуви на каблуках напрягаются мышцы тазового дна.

«А если вы проводите восемь дней стоя на каблуках, представляете, какая это будет сила ночью», — добавил медик.

Однако специалисты подчеркнули, что для оптимального эффекта нужно носить туфли с каблуком высотой 3-5 сантиметров и площадью три квадратных сантиметра.

Ранее Елена Малышева заявила, что оргазм способен справиться с насморком: он сужает сосуды не хуже, чем лекарственные средства, при этом «привыкания не возникает, радость огромная, страданий никаких», пишет Ura.ru.

