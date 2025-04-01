В Японии машина врезалась в группу людей, пострадали семь человек

Легковой автомобиль выехал на тротуар и врезался в прохожих в городе Нагоя на западе Японии. Об этом сообщает телеканал JNN.

Как отметили в спасательных службах, пострадали по меньшей мере семь человек. На кадрах с места ЧП заметны серьезные повреждения авто, предположительно, машина пострадала при столкновении с бетонным отбойником между тротуаром и проезжей частью.

На месте инцидента работает полиция. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в Москве автомобиль BMW наехал на пешеходов на тротуаре, врезался в мачту освещения и опрокинулся на трамвайные пути. В результате пострадали шесть человек, среди них двое детей, напоминает 360.ru.

