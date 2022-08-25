Татуировки могут привести к онкологии, ВИЧ и гепатиту

В чернилах для татуировок содержатся вещества, которые способствуют образованию раковых клеток. Об этом заявили ученые из Университета Нью-Йорка, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Американские специалисты опубликовали результаты исследования, согласно которому примерно половина из всех чернил для татуировок, взятых на анализ, содержали соединения, которые под воздействием ультрафиолетового света превращаются в вызывающие рак химические соединения.