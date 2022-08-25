Татуировки могут привести к онкологии, ВИЧ и гепатиту

В чернилах для татуировок содержатся вещества, которые способствуют образованию раковых клеток. Об этом заявили ученые из Университета Нью-Йорка, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Американские специалисты опубликовали результаты исследования, согласно которому примерно половина из всех чернил для татуировок, взятых на анализ, содержали соединения, которые под воздействием ультрафиолетового света превращаются в вызывающие рак химические соединения.

Воздействие на шею может оказаться фатальным для здорового человека

Кроме того, предупреждают исследователи, те, кто делает себе татуировки повышают риск заболеть ВИЧ, так как в большинстве салонов оборудование не дезинфицируется после каждого клиента.

Во время процедуры нанесения тату также велика вероятность заражения гепатитом, предупреждают американские ученые.

Ранее руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил вероятность рака легких от курения обычных и электронных сигарет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pexels.com // Marcelo Chagas
ТЕГИ:ГепатитВИЧОнкологияИсследованиеАмериканские Ученые
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры