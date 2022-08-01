Онколог оценил вероятность рака легких от курения обычных и электронных сигарет
Руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина рассказал в эфире НСН, что для легких курение электронных сигарет безопасней, но это не значит, что они безвредны.
В сравнении с обычными сигаретами риск развития рака легкого при курении электронных сигарет значительно ниже, рассказал руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого. В связи с этим в организации напомнили о вреде табака. Там заявили, что рак легких можно получить также при курении кальяна или электронных сигарет.
«В электронных сигаретах вообще не содержится тех канцерогенных веществ, которые есть в обычных сигаретах. У простых сигарет на кончике при курении температура достигает 900-1000 градусов Цельсия, при этой температуре образуются все канцерогенные вещества, которые есть в табачном дыме. В электронных сигаретах табака вообще нет. В образующемся паре в процессе их курения канцерогенов нет. Поэтому риск развития рака легкого и других форм рака у потребителя электронных сигарет значительно ниже, чем при курении обычных сигарет. Но при этом я не говорю, что они безвредны», - сказал эксперт.
Заридзе при этом затруднился с ответом, насколько опасен кальян, потому что никто не изучал толком его содержимое.
«Про кальян мы ничего не знаем, потому что его никто толком никогда не изучал. В каждой курильне его набивают тем, чем хотят. Но я против кальяна, потому что он не вписывается в европейскую, русскую культуру. Бессмысленное баловство, к тому же мы мало о нем что знаем», - полагает медик.
По мнению собеседника «Радиоточки НСН», в России необходимо ввести строгий техрегламент новых систем доставки никотина на рынок.
«Таким систем действительно много, есть вообще не зарегистрированные. Должен быть строгий регламент новых систем доставки никотина на рынок. Это должно проверяться, а так как строгого регламента нет, на нашем рынке появляется огромное количество неконтролируемых товаров, о которых мы ничего не знаем. Полностью запретить их не получится, это как сухой закон, который во всех странах проваливался. К этому нужно относиться серьезно, без эмоций. Это наука, в которой нет просто «хорошо» или «плохо», а есть какие-то градации между ними», - считает Заридзе.
Специалисты ВОЗ напоминают, что ежегодно табак прямым или косвенным образом становится причиной семи миллионов летальных исходов. Риск развития поражающей легкие онкологии повышается многократно, если человек выкуривает до четырех сигарет в день и больше. В таком случае рак может возникать примерно в пять раз чаще.
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