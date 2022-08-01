Онколог оценил вероятность рака легких от курения обычных и электронных сигарет

Заридзе при этом затруднился с ответом, насколько опасен кальян, потому что никто не изучал толком его содержимое.

«Про кальян мы ничего не знаем, потому что его никто толком никогда не изучал. В каждой курильне его набивают тем, чем хотят. Но я против кальяна, потому что он не вписывается в европейскую, русскую культуру. Бессмысленное баловство, к тому же мы мало о нем что знаем», - полагает медик.

По мнению собеседника «Радиоточки НСН», в России необходимо ввести строгий техрегламент новых систем доставки никотина на рынок.

«Таким систем действительно много, есть вообще не зарегистрированные. Должен быть строгий регламент новых систем доставки никотина на рынок. Это должно проверяться, а так как строгого регламента нет, на нашем рынке появляется огромное количество неконтролируемых товаров, о которых мы ничего не знаем. Полностью запретить их не получится, это как сухой закон, который во всех странах проваливался. К этому нужно относиться серьезно, без эмоций. Это наука, в которой нет просто «хорошо» или «плохо», а есть какие-то градации между ними», - считает Заридзе.

Специалисты ВОЗ напоминают, что ежегодно табак прямым или косвенным образом становится причиной семи миллионов летальных исходов. Риск развития поражающей легкие онкологии повышается многократно, если человек выкуривает до четырех сигарет в день и больше. В таком случае рак может возникать примерно в пять раз чаще.

