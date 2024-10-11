«Сырое исследование»: Психолог усомнилась во влиянии IQ на алкоголизм

Исследование американских ученых о влиянии уровня IQ на алкогольную зависимость вряд ли можно считать достаточно правдоподобным, по всей видимости, была проведена некорректная выборка испытуемых, сказала НСН Наталья Наумова.

Уровень IQ определяет гибкость ума и вряд ли может повлиять на развитие алкоголизма во взрослом возрасте, куда более сильное воздействие оказывает окружение человека и уровень ожиданий от него. Об этом НСН заявила детский психолог Наталья Наумова.

Ученые из Техасского университета (США), которые проанализировали индекс интеллекта и образ жизни 10 тысяч жителей Висконсина, родившихся в начале 40-х годов прошлого века, пришли к выводу, что чем выше IQ в детстве, тем больше шанс стать алкоголиком в зрелом возрасте. Согласно подсчетам, повышение IQ на один пункт увеличивает вероятность умеренного или чрезмерного употребления алкоголя в зрелом возрасте на 1,6%. Наумова усомнилась в выводах американских ученых.

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«Результаты исследования выглядят неправдоподобно. Уровень IQ определяет быстроту реакции и правильный выбор маршрута действий. Люди с гибким умом достаточно многого добиваются, поэтому я бы назвала это исследование сыроватым. Не знаю, на чем они основывались. Возможно, была некорректная выборка. Думаю, произошла какая-то ошибка, как часто бывает в американских исследованиях, ученые сделали поспешные выводы», — сказала Наумова.

Собеседница НСН добавила, что на алкоголизм зачастую влияет окружение.

«Например, человека ценят только за его достижения. Когда ему не удается чего-то достигнуть, подстроиться под новые условия, тогда он начинает затуманивать свое сознание, “обезболивает” себя и на какое-то время забывается. Это касается взаимоотношений с родителями, завышенных требований к ребенку и дезадаптации во взрослом возрасте», — подытожила психолог.

Не поверил в результаты исследования и психиатр, нарколог Александр Ковтун.

«Нужно проводить исследование другими силами и в других регионах мира. Если ученые других мировых регионов придут к схожим результатам, тогда можно эту тенденцию воспринимать всерьез и пытаться искать какие-то закономерности. А пока делать выводы, что интеллект способствует скорейшему развитию алкогольной зависимости, нельзя. На практике бывают разные случаи, сопоставить алкоголизм и уровень IQ невозможно», — отметил он.

Ранее Ковтун отметил снижение статистики алкогольных психозов в России за последние 30 лет, по его мнению, на это повлияли и главная политика государства, и тренд на здоровый образ жизни.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Василенко
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