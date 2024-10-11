«Сырое исследование»: Психолог усомнилась во влиянии IQ на алкоголизм

«Результаты исследования выглядят неправдоподобно. Уровень IQ определяет быстроту реакции и правильный выбор маршрута действий. Люди с гибким умом достаточно многого добиваются, поэтому я бы назвала это исследование сыроватым. Не знаю, на чем они основывались. Возможно, была некорректная выборка. Думаю, произошла какая-то ошибка, как часто бывает в американских исследованиях, ученые сделали поспешные выводы», — сказала Наумова.

Собеседница НСН добавила, что на алкоголизм зачастую влияет окружение.

«Например, человека ценят только за его достижения. Когда ему не удается чего-то достигнуть, подстроиться под новые условия, тогда он начинает затуманивать свое сознание, “обезболивает” себя и на какое-то время забывается. Это касается взаимоотношений с родителями, завышенных требований к ребенку и дезадаптации во взрослом возрасте», — подытожила психолог.

Не поверил в результаты исследования и психиатр, нарколог Александр Ковтун.

«Нужно проводить исследование другими силами и в других регионах мира. Если ученые других мировых регионов придут к схожим результатам, тогда можно эту тенденцию воспринимать всерьез и пытаться искать какие-то закономерности. А пока делать выводы, что интеллект способствует скорейшему развитию алкогольной зависимости, нельзя. На практике бывают разные случаи, сопоставить алкоголизм и уровень IQ невозможно», — отметил он.

Ранее Ковтун отметил снижение статистики алкогольных психозов в России за последние 30 лет, по его мнению, на это повлияли и главная политика государства, и тренд на здоровый образ жизни.

