ЗОЖ-«психоз» вместо алкогольного: Нарколог объяснил «отрезвление» россиян
Сейчас у государства нет необходимости принимать дополнительные меры для контроля ситуации с потреблением алкоголя в стране, заявил НСН Александр Ковтун.
Статистика алкогольных психозов в России за последние 30 лет, действительно, снизилась, на это повлияли и грамотная политика государства, и тренд на здоровый образ жизни. Об этом НСН заявил психиатр, нарколог Александр Ковтун.
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире, потребление алкоголя, заболеваемость алкогольными психозами и алкоголизмом последовательно снижается, заявил статс-секретарь - замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Ковтун отметил, что контроль за оборотом алкоголя в стране сыграл немаловажную роль в этой позитивной статистике.
«За последние 30 лет, действительно, количество алкогольных психозов уменьшилось. Под алкогольными психозами подразумевается белая горячка и алкогольный галлюциноз. Статистика год от года снижается неравномерно. Например, последние несколько лет идет повышение продаж объема алкоголя и, соответственно, заболеваемости алкогольной зависимостью. Но, если смотреть на график последнего 30-летия, то действительно уровень алкогольных психозов и потребления алкоголя ниже. Сыграл роль и комплекс мер, принятых государством по контролю за оборотом алкоголя, в частности, алкоголь стал более качественный, от него меньше отравлений. Не продается алкоголь и в ночное время, не продается людям молодого возраста. Ну и общество развивается само по себе. Действительно здоровый образ жизни сейчас стал трендом. Очень многие занимаются спортом, бегом, открываются клубы», - рассказал он.
По его словам, сейчас нет острой необходимости государству принимать какие-то меры по снижению потребления алкоголя в стране.
«Государству специально что-то делать не нужно. Оно, с одной стороны, заинтересовано в том, чтобы общественное здоровье росло, и работники выполняли трудовые функции, меньше обращались в медицинские учреждения в связи с алкогольными проблемами. С другой стороны, государство получает налоги за продажу алкоголя юридическими лицами, акцизы продает и, соответственно, имеет от этого доход. Поэтому чтобы ни происходило у нас по отношению с алкоголем, государство в накладе никогда не останется. Я думаю, что каждый отдельный член общества должен сам для себя определять степень своей свободы по отношению к алкоголю», - подытожил Ковтун.
Ранее Роскачество сообщило, что производители в России нарастили выпуск портвейна в первой половине 2024 года в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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