ЗОЖ-«психоз» вместо алкогольного: Нарколог объяснил «отрезвление» россиян

Статистика алкогольных психозов в России за последние 30 лет, действительно, снизилась, на это повлияли и грамотная политика государства, и тренд на здоровый образ жизни. Об этом НСН заявил психиатр, нарколог Александр Ковтун.

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире, потребление алкоголя, заболеваемость алкогольными психозами и алкоголизмом последовательно снижается, заявил статс-секретарь - замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Ковтун отметил, что контроль за оборотом алкоголя в стране сыграл немаловажную роль в этой позитивной статистике.